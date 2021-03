Lockdown pentru o luna in Paris, Nisa si in 16 regiuni ale Frantei. Spitalele sunt pline de cazuri grave de COVID-19

Decizia a fost luata in contextul unei cresteri puternice a numarului de cazuri de imbolnavire cu Covid-19 si in urma suprasaturarii spitalelor, a anuntat prim-ministrul Frantei, Jean Castex, joi, conform Euronews, citat de Digi24.ro. Saisprezece alte regiuni ale Frantei vor intra in lockdown de vineri , in mijlocul unui al treilea val de infectari cu coronavirus, inclusiv regiunea Ile-de-France care include si capitala franceza.Lockdown-ul presupune limitarea capacitatii liceelor la jumatate si inchiderea tuturor magazinelor neesentiale. Cetatenii francezi din zonele carantinate vor trebui sa aiba semnata o declaratie atunci cand ies din casa si nu au voie sa se departeze de casa la o distanta mai mare de 10 kilometri. La nivel national, restrictiile de circulatie pe timp de noapte vor incepe de la ora 19 . Premierul Castex a subliniat si ca oamenii ar trebui sa lucreze de acasa macar 4 zile din 5.Situatia s-a inrautatit considerabil in Franta in ultimele saptamani, iar mutatia britanica a virusului reprezinta acum 75% dintre cazuri.