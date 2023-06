Masina de politie, incendiata in centrul Parisului (Video)

O masina de politie a fost incendiata, miercuri, in centrul Parisului, in timpul unui miting al politistilor, intampinat cu un protest.

Mai multi protestatari furiosi au incercuit masina si au incercat sa-i sparga geamurile, in timpul manifestatiei politistilor fata de "ura publica" cu care acestia se confrunta, relateaza Russia Today.

Activistii anti-politie au strigat "Politie peste tot, dreptate nicaieri" si "Politisti, asasini". Ofiterii de politie au reusit sa iasa din masina, cand aceasta a fost incendiata, probabil cu un cocktail Molotov, potrivit unui jurnalist Le Monde.

Pompierii care au sosit la fata locului au reusit sa stinga focul, iar cel putin un politist a fost ranit in timpul ciocnirilor cu protestatarii. Incidentul a avut loc dupa manifestatia fortelor de ordine, in semn de protest fata de brutalitatea cu care au avut de-a face in timpul protestelor de amploare fata de reforma muncii, cu care Franta se confrunta de circa doua luni.

350 de politisti au fost raniti in ciocnirile cu protestatarii, potrivit ministrului de Interne Bernard Cazeneuve, iar oamenii legii considera ca au fost tratati nedrept de public pentru simplul motiv ca incearca sa-si faca meseria. Un important sindicat francez al politistilor, Alliance, a spus ca exista o "ura anti-politisti" tot mai mare, care devine evidenta in Franta.

Ca urmare a nemultumirilor fata de reforma muncii, ce vizeaza scaderea bonusurilor si deschide posibilitatea unor saptamani de lucru de pana la 60 de ore, miercuri au existat greve ale muncitorilor feroviari si portuari, fiind afectat transportul catre Marea Britanie.

Aproape fiecare protest s-a incheiat cu arestari, iar cele mai violente au avut loc in Paris, Rennes si Nantes.

Ads