Un medic roman din Franta a fost decorat de presedintele Emmanuel Macron pentru lupta impotriva noului coronavirus

Lupescu a fost decorat pe 31 decembrie alaturi de alti membri ai personalului medical din Franta . Aflat in prima linie a luptei anti-Covid din Strasbourg, el avertiza asupra pericolului si riscurilor la care sunt supuse spitalele, aminteste G4media.ro "Tendinta oamenilor de a nu mai respecta distantarea sociala, mai ales cu ocazia sarbatorilor. Durata masurilor de izolare sociala este importanta: daca ne uitam la datele publicate despre epidemia de gripa spaniola in diferite orase americane, vedem ca durata de izolare insuficienta poate fi dramatica, cu un al doilea val de morti.2. Imunitatea naturala. Pentru ca aceasta epidemie sa se opreasca ar trebui ca in jur de 60% din populatie sa fie imunizata. Din pacate, dupa primul val de teste serologice vedem ca mai putin de 10% din populatia regiunii in care traiesc eu este imunizata. Deocamdata au fost facute putine teste, dar informatii (neconfirmate) date de un laborator din Lombardia sustin ca, in acea regiune foarte grav afectata de epidemie, ar fi doar 15% testati pozitiv cu testul serologic. Daca aceste date se confirma, ar inseamna ca suntem departe de numarul de oameni care ar trebui sa fi fost in contact cu virusul pentru a opri epidemia. Asta mai inseamna ca fara vaccin sau tratament adecvat, imunitatea naturala va fi atinsa cu pretul unui numar important de morti.3. Aparitia unui tratament si a unui vaccin:Daca un vaccin nu este asteptat inainte de mai multe luni, totusi, numarul mare al pacientilor tratati poate sa ne dea destul de rapid indicatii asupra unui tratament eficace.Ce lectii putem trage din ce s-a intamplat in acest (prim) val?In primul rand ca tarile care au detectat rapid si mult si au reactionat rapid cu masuri de izolare sociala (si in care s-a respectat) au mai putine cazuri. Tarile care s-au bazat pe atingerea unei imunitatii naturale au o mortalitate ridicata", scria el in luna aprilie pe Facebook