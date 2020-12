Ministerul francez de interne anunta inspectii la 76 de moschei, intr-o actiune impotriva "separatismului"

Unele din moschei ar putea fi inchise, a scris pe Twitter Darmanin miercuri seara.Guvernul francez planifica de mult o lege impotriva separatismului, care este de fapt indreptata impotriva islamismului radical. Aceasta lege urmeaza sa fie dezbatut in cadrul executivului francez saptamana viitoare.Printre alte prevederi, proiectul de lege solicita actiuni drastice in privinta scolarizarii la domiciliu si eliminarea treptata a imamilor instruiti in strainatate.Presedintele Emmanuel Macron a promis sa lupte impotriva islamismului radical in locuri in care tinerii vulnerabili sunt susceptibili sa-l intalneasca, adica in moscheile radicale, pe strada sau pe internet.Franta a fost din nou lovita de terorismul islamist in ultimele luni, mai multe persoane fiind ucise in atacuri teroriste, cel mai impresionat caz fiind cel al profesorului decapitat in luna octombrie in apropiere de Paris de un presupus infractor islamist violent.