Participare record la un mars al comunitatii LGBT in Paris: peste 30.000 de persoane au defilat cu paiete si steaguri curcubeu

Pentru prima oara din 1977, "marsul mandriei" din Paris si Ile-de-France a plecat dintr-o localitate suburbana , Pantin din Seine-Saint-Denis.Scopul a fost ca evenimentul "sa reuneasca doritori si organizatori, care nu locuiesc toti in Marais, un cartier din centrul Parisului, ci si la periferie", a explicat Matthieu Gatipon-Bachette, purtator de cuvant al organizatiei Inter-LGBT (lesbiene, gay, bisexuali si transexuali), inainte de inceperea marsului.Obiectivul marsului a fost si unul politic. "Departamentul Seine-Saint-Denis este cel mai sarac din metropola, deci a face sa plece marsul din acest departament este si o accentuare" puternica a acestui fapt, a subliniat Mathias Neviere, copresedinte al Inter-LGBT.Defilarea - paiete, drapele in culorile curcubeului, dansuri improvizate - s-a incheiat in cursul serii, in Piata Republicii din Paris.