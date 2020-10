Fermierii francezi platesc cinci avioane pentru 900 de muncitori marocani care sa le salveze recolta de clementine

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Potrivit sursei citate, cele cinci curse cu care vor fi transportati lucratorii marocani in Corsica sunt finantate de fermierii care spera astfel sa isi salveze culturile de clementine. Aceeasi sursa mai arata ca fermierii locali produc anual intre 20.000 si 30.000 de tone de clementine.Le Figaro mai arata ca muncitorii marocani vor sosi in Corsica vineri, iar pentru transportul lor in Franta a fost nevoie de masuri speciale pentru transportul lor pe teritoriul Marocului.Directorul Oficiului francez pentru imigrare si integrare (OFII), Didier Leschi, a declarat ca "toti acesti lucratori marocani vor fi testati pentru Covid-19 la plecare si la sosire, dar si la sapte zile dupa sosirea lor". Muncitorii marocani vor sta in Franta trei-patru luni, iar zborurile de intoarcere vor fi platite tot de fermieri.