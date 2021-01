Nivelul mortalitatii in Franta a crescut cu 9% in 2020, din cauza pandemiei de COVID-19, fata de anul 2019

INSEE anunta ca un total de 667 400 de decese, indiferent de cauza, a fost inregistrat in 2020 in Franta, cu 53 900 mai multe morti decat in 2019.Cel mai mare nivel al mortilor suplimentare s-a inregistrat in Ile-de-France, in zona pariziana, si in estul tarii - doua regiuni deosebit de afectate de pandemie."Decesele in Franta au fost marcate de epidemia COVID-19", subliniaza INSEE, care adauga ca datele cu privire la decesele inregistrate la sfarsitul lui 2020 nu au fost transmise inca.Institutul anunta ca un nivel al mortalitatii mai mare s-a inregistrat in randul persoanelor in varsta de peste 65 de ani.Primul val de morti importante din timpul fazei initiale a pandemieie, in martie si aprilie, a fost mai "scurt" decat cel de-al doilea val, care a inceput in septembrie.