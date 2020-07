Noul ministru al Mediului din Franta a anuntat ca va milita pentru oprirea temporara a extinderii Amazon ca sa protejeze micile afaceri

Pompili, care a fost numita in functia de ministru in cadru unei remanieri a guvernului de catre presedintele Emmanuel Macron din aceasta luna, a afirmat ca acest moratoriu ar fi pentru o perioada de cateva luni si ar avea rolul sa permita o discutie larga referitoare la sectorul comertului cu amanuntul."Nu este o arma impotriva Amazon", a afirmat Pompili la postul de radio France Inter.Amazon intentiona sa deschida noi depozite in Franta , pe termen scurt si mediu.Pompili a afirmat ca vrea sa protejeze micile afaceri de retail si sa le ajute sa supravietuiasca expansiunii majore a rivalilor de comert electronic. Aceasta a spus ca initiativa a fost discutata cu alti ministri, dar ca guvernul nu a luat inca masuri concrete.Moratoriul ar permite solicitarea unui raport parlamentar pentru a investiga impactul avut de planurile referitoare la depozite asupra locurilor de munca si asupra comunitatilor locale.Amazon a intampinat probleme in Franta in timpul pandemiei, dupa un conflict cu sindicatele referitor la masurile de siguranta, care a obligat grupul sa isi inchida cele sase depozite timp de cateva saptamani si sa restranga sau sa amane unele livrari.