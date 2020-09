Numarul cazurilor zilnice de coronavirus din Franta a depasit pentru prima oara pragul de 10.000

Datele, care depasesc recordul anterior de 9.843 de cazuri noi raportate joi, scot in evidenta revenirea imbolnavirilor in Franta.Cresterea numarului de cazuri de coronavirus a determinat guvernul sa anunte, vineri, noi masuri pentru a evita revenirea la masurile de carantina impuse anterior la nivel national.Premierul Jean Castex a promis masuri de accelerare a testarilor si de inasprire a masurilor adoptate la nivel local in zonele cu numar mare de cazuri.Ministerul Sanatatii a mai anuntat un numar de 772 de focare aflate in investigare, o crestere de 86 in ultimele 24 de ore.In ultima saptamana, au avut loc 2.432 de internari in spitale pentru Covid-19, dintre care 417 la terapie intensiva.Numarul deceselor care au avut loc in Franta de la declansarea epidemiei de Covid-19 in acest an in spitale si camine de batrani a atins 30.910, dintre care 17 in ultimele 24 de ore.