O femeie transgender, nascuta barbat, nu poate fi mama fiicei sale, potrivit unei decizii a Curtii de Casatie din Franta

Afacerea, inedita nu doar in Franta, va fi reexaminata in fata Curtii europene a drepturilor omului, transmite coresppondentul RFI. "Avem o justitie inlemnita si imobila" a denuntat femeia transgender, pe nume Claire. Mai ales ca in luna iunie, avocata generala a Curtii de casatie se pronuntase in favoarea recunoasterii statutului de mama.Potrivit sursei citate, povestea este destul de complexa. Claire, azi in varsta de 51 de ani, care s-a nascut barbat, a fost recunoscuta de starea civila ca femeie in 2011. Trei ani mai tarziu, in 2014, Claire ii face un copil sotiei sale Sophie. O concepere posibila intrucat pe vremea aceea Claire nu fusese inca operata si deci mai dispunea de aparatul genital masculin.De cand i s-a nascut copilul, Claire, care deci intre timp a fost operata, pretinde la dreptul de a fi recunoscuta ca mama a fiicei sale. Confruntata cu un vid juridic, justitia i-a propus fie statutul de tata fie sa-si adopte propria fiica pe post de a doua mama.Intr-o decizie din 2018, Curtea de apel din Montepellier i-a acordat lui Claire statutul de "parinte biologic". Statut inedit, mai exact inexistent in dreptul francez care nu recunoaste decat doua categorii: mama sau tata. Bazandu-se pe aceasta realitate, avocata generala a Curtii de casatie estimase in iunie ca actul de nastere al copilului trebuie sa ia in consideratie realitatea starii civile a fiecaruia dintre parinti.Ori, cum lui Claire justitia i-a recunoscut sexul feminin, ea trebuie sa figureze in actul de nastere al copilului drept mama. Iata de ce respectiva avocata se pronuntase in favoarea recunoasterii statutului de mama. Avizul ei nu a fost insa ascultat, lucru care o impinge pe Claire sa faca acum apelin fata Curtii europene a drepturilor omului.Avocata sa este revoltata. "Din 2011 Republica o recunoaste ca femeie. A o recunoaste si ca mama nu e decat o poveste de coerenta."In cazul in care justitia i-ar da in cele din urma dreptate lui Claire, cazul ei ar face jurisprudenta si ar fi o victorie importanta pentru multe cazuri inedite de filiatie, cocnhide RFI.