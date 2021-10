Radare pentru decibeli în Paris: proprietarii autovehiculelor zgomotoase amendați automat. „O singură motocicletă poate trezi noaptea 10.000 de oameni”

Autorităzițe din Franța urmează să monteze un nou tip de radar în mai multe orașe, printre care și Paris, care pot citi automat plăcuța de înmatriculare și trimit apoi amenzi prin poștă dacă autovehiculul depășește un prag de decibeli, conform Liberation.

„O singură motocicletă modificată care circulă în mijlocul nopții poate trezi 10.000 de parizieni”, a declarat un oficial al primăriei din Paris.

Montarea radarelor este posibilă grație unei legi din 2019 privind mobilitatea urbană din orașele Franței și face parte dintr-un plan al primăriei Paris pe 2015-2021 pentru a reduce poluarea fonică. Conform autorităților, cea mai mare problemă în acest sens a rămas zgomotul de pe șosea.

Ordinul privind montarea radarelor va fi votat în consiliul municipal pe 12 octombrie, urmând ca ulterior să stea în dezbatere publică timp de două luni.

Potrivit presei locale, noile camere sunt înarmate cu cinci microfoane și sunt capabile să scaneze zgomotul din jur de zece ori pe secundă precum și să le asocieze cu diferite tipuri de autovehicule.

După anunțul primăriei, mai mulți parizieni au dat exemple pe Twitter de autovehicule prea zgomotoase.

