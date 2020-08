Parisul si departamentul Bouches-du-Rhone, declarate zone "rosii" cu risc ridicat de contagiune cu noul coronavirus

Decretul publicat vineri autorizeaza administratiile locale sa limiteze circulatia persoanelor si a vehiculelor, sa restrictioneze accesul la transportul public si calatorii aeriene, sa limiteze accesul in cladiri publice si sa inchida unele unitati unde exista risc ridicat de infectare.Decizia a fost luata in urma cresterii puternice a numarului de infectari cu noul coronavirus in ultimele doua saptamani.