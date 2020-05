Parizienii au luat cu asalt parcurile, redeschise dupa aproape 11 saptamani de restrictii

Ziare.

com

Intrucat nerabdarea publicului crescuse, iar prognozele indicau pana la 28 de grade Celsius in weekend, autoritatile au devansat redeschiderea parcurilor, programata initial pentru 2 iunie."Cel putin suntem liberi", a spus Anne, o parizianca, la scurt timp dupa redeschiderea Gradinii Luxemburg, un parc cu o vechime de 400 de ani, situat pe malul stang al Senei. "Ne simtim ca si cum am fi fost eliberati dintr-un fel de inchisoare", a afirmat ea.Primarul Parisului, Anne Hidalgo, a facut presiuni asupra guvernului pentru a redeschide parcurile dupa ce restrictiile au fost relaxate incepand cu 11 mai. Hidalgo candideaza pentru un al doilea mandat la alegerile de luna viitoare.Cativa parizieni care s-au trezit devreme pentru a evita aglomeratia, unii dintre acestia aducand cu ei cosuri pentru picnic, asteptau ca portile parcului Buttes-Chaumont sa se deschida la ora 7 a.m, potrivit reporterilor de televiziune.Regulile de distantare sociala raman in vigoare pe tot teritoriul Parisului, unul dintre cele mai dens populate orase europene, iar purtarea mastilor de protectie in parcuri ar putea deveni in curand obligatorie, intrucat responsabilii din domeniul sanatatii raman prudenti in ceea ce priveste orice crestere a numarului de cazuri noi.Franta, una dintre cele mai grav afectate tari din Europa, a raportat peste 186.000 de cazuri si 28.714 de decese.