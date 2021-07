Anchetă deschisă la Paris privind spionajul jurnaliştilor. Telefonul portabil al lui Emmanuel Macron, spionat de Pegasus

Comisia Europeană condamnă spionarea jurnaliştilor

Elaborat de firma israeliană NSO, acest virus permite, după ce a fost introdus în spartphone, să recupereze mesaje, fotografii, contacte şi chiar să asculte apeluri telefonice ale proprietarului."Dacă faptele se dovedesc sunt foarte grave", a indicat anturajul şefului statului."Pentur moment, rămânem în cadrul unei ipoteze. Nu există nicio certitudine", se spune, asigurând că "se va face lumină despre dezvăluirile din presă".În afară de preşedintele Republicii franceze, fostul premier Edouard Philippe precum şi 14 miniştri din guvern au avut telefoanele infectate.Parchetul din Paris a deschis, marţi, o anchetă privind spionajul jurnaliştilor francezi inclusiv infiltrarea în telefoanele acestora a programului informatic de supraveghere Pegasus în numele statului marocan care îl contestă, dezvăluit duminică de un consorţiu media.Această anchetă a fost deschisă pentru o lungă listă de zece infracţiuni între care "afectarea vieţii private", "interceptarea de corespondenţă", "acces fraudulos" la un sistem informatic şi "conspiraţie". Urmează plângerea făcută de site-ul Mediapart, ai cărui doi jurnalişti au fost spionaţi, la care se adaugă o plângere similară a publicaţiei Le Canard enchaîné.Mai multe publicaţii, între care Le Monde, The Guardian şi The Washington Post, au dezvăluit duminică faptul că fondatorul Mediapart Ewdy Plenel şi jurnalistul Lénaïg Bredoux au fost spionaţi de serviciile secrete marocane.Publicaţia Le Canard Enchaîné ar fi fost vizată prin fosta sa colaboratoare Dominique Simmonnot, care a anunţat că ea va sesiza personal justiţia.Aceste dezvăluiri au stârnit indignare în lumea întreagă în rândul organizaţiilor de apărarea a drepturilor omului, a mass-media şi a liderilor politici.NSO, acuzată în mod obişnuit că face jocurile regimurilor autoritare, a asigurat mereu că software-ul său este folosit doar pentru a obţine informaţii despre reţelele criminale sau teroriste.Pe lista obţinută de Le Monde, The Guardian şi The Washington Post de la reţeaua cu sediul în Franţa Forbidden Stories şi de la Amnesty International figurează numărul de telefon al jurnalistului mexican Cecilio Pineda Birto, împuşcat la câteva săptămâni după apariţia acestui document, precum şi al corespondenţilor străini de la mai multe publicaţii, între care Wall Street Journal, CNN, France 24, El Pais. Ea conţine 50.000 de numere de telefon selectate de clienţii NSO din 2016 pentru potenţială monitorizare. Uniunea Europeană a condamnat luni orice fel de spionare a jurnaliştilor, în urma informaţiilor că o firmă israeliană de software a fost folosită pentru accesarea telefoanelor unor ziarişti, oficiali guvernamentali şi activişti pentru drepturile omului, la nivel global, transmite Reuters."Ceea ce am putut citi până acum - şi acest lucru trebuie verificat, dar dacă este cazul - este complet inacceptabil. Împotriva oricăror reguli pe care le avem în Uniunea Europeană", a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , în timpul unui vizite la Praga."Libertatea presei, presa liberă este una dintre valorile esenţiale ale UE . Este complet inacceptabil dacă acest (atac de hacking) a avut loc."O investigaţie publicată duminică de 17 organizaţii de media, condusă de grupul de jurnalism non-profit din Paris Forbidden Stories, a afirmat că programele de spionaj realizate şi licenţiate de compania israeliană NSO au fost utilizate în accesarea cu succes a 37 de smartphone-uri aparţinând jurnaliştilor, unor oficiali guvernamentali şi activişti pentru drepturile omului.NSO a declarat că produsul său a fost destinat numai pentru a fi utilizat de către serviciile de informaţii guvernamentale verificate şi agenţiile de aplicare a legii pentru a combate terorismul şi criminalitatea.