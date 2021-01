Petrecerea ilegala de Anul Nou din Bretania, la care au participat 2.500 de persoane, a continuat si vineri noaptea

#raveparty #Lieuron Les controles gendarmerie aux abords du site se poursuivent.

Verbalisation systematique de toutes les personnes quittant les lieux.

👉 Plus de 200 PV deja releves#NotreEngagementVotreSecurite pic.twitter.com/SUpLQVzOUf - Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) January 1, 2021

Oamenii au organizat petrecerea ilegala in Lieuron, in apropiere de Rennes (Bretania), dupa ce au avut loc altercatii cu politia, au transmis autoritatile locale. Multi inca se aflau la fata locului, vineri, cand perimetrul a fost izolat.Acolo se afla persoane din diverse parti ale Frantei, dar si din Marea Britanie si Spania , a spus politia.In confruntarile violente cu politia, cel putin trei agenti au fost raniti. Petrecaretii au incendiat una dintre masinile proprii si au aruncat cu sticle si pietre, au transmis autoritatile.Mai multi oameni au dormit in masini inainte de a reveni la petrecere, a scris Le Monde.Unii dintre ei au spus ca vor sa ramana aici pana duminica, in timp ce altii spera sa petreaca pana marti.Un participant a declarat pentru Le Monde ca petrecerea a fost "foarte bine organizata", cu standuri pentru mancare amenajate.Vineri seara, ministru francez de Interne, Gerald Darmanin, a organizat o intalnire de urgenta pentru a discuta problema.El a spus ca toate caile de acces pentru vehicule au fost blocate si ca peste 200 de oameni au primit avertismente verbale din partea politiei.Sambata dimineata, mai multi oameni au inceput sa paraseasca zona.Astfel de adunari sunt interzise in Franta pentru a preveni raspandirea de Covid-19, iar o restrictie de mobilitate (care incepe la ora 20:00 si se incheie la ora 06:00) este aplicata pe tot teritoriul tarii. Ea nu a fost ridicata nici pentru noaptea de Anul Nou.Ministrul de Interne, Gerald Darmanin, a spus ca in Franta au fost trimisi in teren 132.000 de politisti pentru a asigura securitatea in noaptea de Anul Nou si faptul ca este respectata restrictia de mobilitate.Politistii au fost instruiti sa opreasca orice petrecere underground, sa ii amendeze pe participanti si sa identifice organizatorii.In orasul Marsilia, fortele de securitate au oprit o petrecere ilegala de Anul Nou la care se adunasera circa 300 de oameni. Peste 150 au primit avertismente, iar trei, suspectati ca au organizat-o, au fost arestati.Jandarmii din Lieuron au incercat sa impiedice evenimentul, "dar s-au confruntat cu o ostilitate acerba din partea multor petrecareti", au spus autoritatile.Franta a inregistrat pana in prezent peste 2,6 milioane de cazuri de Covid-19 si mai mult de 64.800 de decese asociate.