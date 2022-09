Politistii din Paris, criticati dupa ce au folosit spray paralizant si au tarat pe jos mai multi activisti de mediu (Video)

Ministrul de Interne al Frantei, Christophe Castaner, a cerut sefului politiei din Paris sa ofere explicatii privind o operatiune controversata a politiei de a dispersa activistii de mediu care protestau pe un pod, dupa ce a fost publicat un videoclip in care ofiterii pot fi vazuti cum folosesc spray paralizant si trag protestatarii pe jos.

Ministerul de Interne a informat ca operatiunea politiei a fost "necesara pentru a readuce la normal traficul din centrul Parisului", relateaza The Guardian.

Protestatarii de la gruparea Extinction Rebellion, organizatie care indeamna la nesupunere civica pentru a atrage atentia asupra schimbarilor climatice, au blocat traficul pe podul Pont de Sully in centrul orasului vineri.

Politia, echipata cu scuturi de protectie, a folosit spray paralizant pentru a dispersa activistii, multi dintre ei stand jos si blocand astfel podul. Un videoclip care arata cum ofiterii ii atacau pe activisti cu spray paralizant chiar in fata a starnit controverse.

Un ofiter a estimat ca au fost prezenti in jur de 90 de protestatari, in timp ce Extinction Rebellion a informat ca a fost vorba de 200. Doua persoane au fost retinute temporar, insa nu au fost facute arestari.

Ministrul Mediului din Franta, Francois de Rugy, a declarat ca protestatarii sunt "niste radicali" care nu ofera solutii pentru contracararea schimbarilor climatice. El a precizat ca in momentul in care protestatarii au refuzat sa se dea la o parte, politia nu a avut de ales decat sa inlature pe fiecare protestatar in parte.

Hottest day ever recorded in France--45.1C, 114F and those trying to do something about it are being pepper sprayed - criminal. @ExtinctionR

There is no planet B. #ActOnClimate#climate #energy #greennewdeal #go100re Vid via @ClementLanot pic.twitter.com/WDku8xQtWb