Premierul demisionar al Frantei este cercetat pentru gestionarea crizei coronavirusului

Curtea de Justitie a Republicii Franceze a initiat o procedura de informare judiciara in cazul fostului premier Edouard Philippe si al fostilor ministri ai Sanatatii, Olivier Veran si Agnes Buzyn, a declarat procurorul general al Curtii de Casatie din Franta , Francois Molins, relateaza CNN, citat de Mediafax Guvernul condus de Edouard Philippe a demisionat vineri, 3 iulie, 2020.Agnes Buzyn a fost ministru al Sanatatii in Guvernul Edouard Philippe, din mai 2017, pana in februarie 2020, fiind succedata de Olivier Veran.Curtea de Justitie a Republicii a admis noua plangeri din totalul de 90 depuse in contextul crizei coronavirusului.Premierul demisionar Edouard Philippe a anuntat, potrivit Agentiei France-Presse, ca a luat act de anuntul anchetei, subliniind ca va furniza "toate raspunsurile necesare".In Franta s-au inregistrat pana in prezent 204.222 de cazuri de coronavirus si 29.896 de decese, potrivit datelor centralizate de Universitatea Johns Hopkins, SUA.