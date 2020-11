Premierul Frantei va cere amanarea alegerilor electorale din martie anul viitor, din cauza pandemiei

In mod normal, alegerile regionale ar fi trebuit sa aiba loc in martie 2021.Biroul premierului a indicat vineri, 13 noiembrie, ca va incerca sa amane acest scrutin pentru luna iunie a anului viitor. Franta se afla pe locul patru in clasamentul mondial al tarilor cu cel mai mare numar de cazuri raportate de contaminare cu noul coronavirus. Numarul persoanelor spitalizate in legatura cu COVID-19 ajunsese joi la cifra record de 32.638.Citeste si: Franta a extins starea de urgenta pana in 16 februarie