Prima declaratie in instanta a lui Sarkozy: "Nu am comis niciodata nici cel mai mic act de coruptie"

"Nu am comis niciodata nici cel mai mic act de coruptie", a declarat Sarkozy, citat de AFP.Imbracar intr-un costum inchis la culoare, cu masca sub nas, Nicolas Sarkozy (65 de ani) promite ca va "raspunde la toate intrebarile". "Vreau sa fiu curatat de aceasta infamie (...) vreau adevarul faptelor, adevarul legii, trebuie sa ma explic".Sarkozy si avocatul sau Thierry Herzog sunt acuzati de coruptie si trafic de influenta pe baza unei presupuse incercari de mituire a lui Gilbert Azibert, procuror in 2014, pentru a obtine informatii secrete despre o ancheta distincta privind finantarea campaniei.La schimb, fostul presedinte s-ar fi oferit sa sprijine candidatura inaltului magistrat pentru o functie linistita in Monaco.Acuzatiile impotriva lui Sarkozy se bazeaza pe interceptarile unor convorbiri telefonice intre politician si avocatul sau Herzog.Potrivit presei, unele dintre interceptarile audio vor fi difuzate in sala de judecata, dupa ce tribunalul a acceptat cererea neasteptata din partea parchetului.Echipa de avocati care-l apara pe Sarkozy a incercat sa impiedice audierea convorbirilor interceptate, dar fara succes. "Aceasta cerere din partea procuraturii ar putea fi un semn al nervozitatii sale", a declarat pentru AFP avocata lui Sarkozy, Jacqueline Laffont.Se asteapta ca procesul sa se incheie joi. Inculpatii risca pedepse de pana la 10 ani de inchisoare si amenzi de pana la 1 milion de euro (1,2 milioane de dolari) daca vor fi gasiti vinovati.