Ultimul termen din procesul in care fostul presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy, este acuzat ca a facut cheltuieli excesive in campania electorala

Un an de inchisoare, dintre care sase luni cu suspendare si 3.750 de euro amenda, a cerut acuzarea pentru Nicolas Sarkozy, judecat pentru "finantare ilegala a campaniei electorale".Apararea lui Nicolas Sarkozy a reclamat marti, in fata tribunalului corectional din Paris, eliberarea clientului sau.Nicolas Sarkozy "nu a semnat niciun deviz, nu a semnat nicio factura, a acceptat toate restrictiile care i-au fost solicitate. Este departe de a fi un candidat isteric, lacom. El respecta valorile justitiei", a pledat Gesche Le Fur, sustinand ca "a face greseli nu este o infractiune".Fostul sef de stat, absent la aceasta ultima audiere, era judecat de la 20 mai, alaturi de alti 13 inculpati, fosti responsabili ai UMP (partidul sau de dreapta, devenit Les Republicains) si ai companiei Bygmalion (companie responsabila de organizarea de mitinguri electorale), membri ai echipei de campanie, experti-contabili.S-au solicitat pedepse intre 18 luni si patru ani de inchisoare cu suspendare si amenzi grele impotriva celorlalti inculpati.Potrivit anchetei, conturile campaniei prezidentiale din 2012 au depasit limita legala autorizata cu aproximativ douazeci de milioane de euro printr-un sistem de facturi false.Avocata a desfasurat linia traditionala de aparare a lui Nicolas Sarkozy: un singur judecator a solicitat sesizarea sa in fata unei instante, a platit deja organizand Sarkothon (pentru a rambursa datoriile UMP dupa invalidarea campaniei de conturi) si a jucat un rol minor in aceasta afacere."El nu a fost informat si nu a avut dorinta" de a depasi limita legala autorizata de cheltuieli, a spus ea.Pentru acuzare, Nicolas Sarkozy este, in schimb, "singura persoana responsabila pentru conturile sale de campanie".In rechizitoriului sau, Vanessa Perree a spus ca Nicolas Sarkozy a participat la depasirea conturilor sale de campanie "prin cresterea numarului de mitinguri, prin cresterea pretului mitingurilor".Functia lui Nicolas Sarkozy la momentul faptelor, sef al statului, "necesita o probitate ireprosabila", a insistat ea.In martie, Nicolas Sarkozy a devenit primul ex-presedinte al celei de-A Cincea Republici (din 1958) care a fost condamnat la inchisoare (trei ani dintre care unul cu executare), pentru coruptie si trafic de influenta intr-un alt dosar asa-zis al "interceptarilor". O condamnare pe care fostul presedinte a contestat-o in apel, reaminteste AFP.