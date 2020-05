Protest al angajatilor medicali la Paris: 'Vrem bani, nu medalii'

Ziare.

Medici si asistente, cu masti pe fata, au sunat din clopotele si au lovit in tavi, adunati in fata spitalului Robert Debre, in nordul capitalei, unii purtand bannere pe care scria: ''.Protestul a avut loc in timp ce guvernul lucreaza la un plan de sprijin pentru lucratorii din sanatate care s-au aflat in prima linie a combaterii epidemiei.Angajatii s-au plans de multa vreme de salariile mici si de lipsa de personal suficient in spitalele franceze, nemultumiri care au dus in ultimul an la un val de greve.Pandemia a facut si mai vizibile problemele cu care se confrunta sectorul, cu deficit de personal, masti de protectie si ventilatoare la inceputul crizei.'Dificultatile din spitalele publice au inceput cu mult timp in urma', spune pediatrul Stephane Dauger, specializat in terapie intensiva.'Toti au spus ca totul a mers bine cu (criza) COVID-19 si ca am fost extraordinari, ceea ce este un fapt, de vreme ce am facut mai mult decat ne-am fi putut imagina ... dar greutatile au persistat', a adaugat el.Epidemia a ucis peste 28.000 de oameni in Franta, desi numarul deceselor zilnice a scazut drastic fata de momentul de varf.Luni, prim-ministrul Edouard Philippe le-a promis angajatilor din sanatate, in cadrul reformei planificate a sistemului public de sanatate.