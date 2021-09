Vaccinarea obligatorie a scos francezii în stradă pentru al zecelea weekend consecutiv. “Nu m-am vaccinat şi am demisionat” VIDEO

Pentru al zecelea weekend consecutiv, în Franţa s-au organizat sâmbătă, 18 septembrie, 180 de proteste împotriva paşaportului sanitar şi a obligativităţii vaccinării angajaţilor cu anumite profesii.

“Nu m-am vaccinat şi am demisionat. Nu ştim ce este în vaccin, noi nu suntem cobai”, a afirmat Hager, o îngrijitoare din domeniul sanitar în vârstă de 37 de ani.

Ministrul Sănătăţii, Olivier Veran, anunţa joi că aproximativ 3000 de suspendări s-au decis în cazul angajaţilor din sistemul de sănătate care nu s-au vaccinat împotriva covid-19, după intrarea în vigoare miercuri a obligativităţii de imunizare în ceea ce îi priveşte.

Armelle, educatoare specializată în psihiatrie infantilă din Val-d’Oise, suspendată din 16 septembrie, a afirmat la protestul de la Paris că nu va renunţa la dreptul său de a alege.

🇫🇷🗣️💉Paris, France, Happening Now: protestation contre la santé et la vaccination obligatoire a lieu à Paris / Paris, France, Happening Now: Protest against Health Pass and mandatory vaccination takes place in Paris. pic.twitter.com/mESW7y8ZOr