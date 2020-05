Proteste in Franta, fata de intentia Renault de a renunta la 15.000 de locuri de munca

Ziare.

Protestarii s-au strans in fata uzinei in jurul orei 10.00, la chemarea sindicatelor, dupa care au plecat in mars pana in centrul orasului Maubeuge, pe o distanta de aproximativ sase kilometri, scrie AFP.Activitatea la aceasta uzina, unde lucreaza aproximativ 2.100 de angajati, este oprita incepand de vineri. Conducerea Renault intentioneaza sa transfere productia de utilitare electrice Kangoo de la uzina de la Maubeuge la cea de la Douai, unde lucreaza aproximativ 2.900 de angajati."Va avea loc un cutremur. Vrem sa pastram compania aici. Aceasta manifestatie este foarte importanta, chiar daca este vorba de o prima etapa, pentru a arata guvernului si Renault ca salariatii si locuitorii din aceasta zona sunt atasati de aceasta firma. Avem nevoie de aceste locuri de munca daca nu intreaga zona va muri" a declarat pentru AFP liderul sindical Jerome Delvaux.Aflat deja in dificultate inaintea crizei coronavirusului, constructorul auto francez Renault a anuntat vineri un plan de restructurare care vizeaza eliminarea a aproximativ 15.000 de posturi la nivel mondial, in ideea de a realiza economi de peste doua miliarde de euro in urmatorii trei ani.In paralel, Renault asteapta finalizarea discutiilor cu autoritatile de la Paris pentru un imprumut garantat de stat, in valoare de cinci miliarde de euro. Presedintele Emmanuel Macron a avertizat insa ca Guvernul de la Paris nu ar trebui sa semneze imprumutul pentru Renault pana cand echipa manageriala si sindicatele nu vor finaliza discutiile cu privire la forta de munca si uzinele din Franta ale Renault.Producator de automobile din 1898, Groupe Renault este prezent in 134 de tari si a vandut 3,8 milioane de vehicule in 2019. Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.