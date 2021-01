VIDEO Mii de oameni au protestat, din nou, in Franta impotriva controversatului proiect de lege privind ''securitatea globala''

La Paris, protestatarii s-au adunat in zona Pietei Bastiliei, in estul orasului, in pofida vremii neprielnice.Proiectul de lege privind "securitatea globala", adoptat deja de deputatii francezi, starneste critici puternice din partea stangii, a unor jurnalisti si a unor ONG-uri de aparare a libertatilor si a prilejuit o serie de ample manifestatii, anul trecut.Este vizat in special articolul 24, care penalizeaza difuzarea rau-intentionata de imagini cu fortele de ordine.Proiectul de lege este acuzat de detractorii sai ca incalca libertatile presei, de expresie si de manifestare si ca introduce "instrumente de supraveghere in masa". Aceste critici s-au intensificat dupa aparitia unor imagini cu bataia aplicata de politisti unui producator de muzica de culoare, la 21 noiembrie.In fata furiei declansate de articolul 24, guvernul a lasat in cele din urma pe seama parlamentului decizia de a gasi o noua formulare, in contextul in care proiectul trebuie sa ajunga la Senat in martie, potrivit Europe 1.