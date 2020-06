Protestele de la Paris fata de violenta politiei au fost interzise

Ziare.

com

Apeluri la participare la manifestatii au fost lansate pe retelele sociale, fara un anunt prealabil al organizatorilor, a subliniat prefectul politiei din Paris, Didier Lallement, intr-un comunicat, citat de AFP.Manifestatiile ar urma sa aiba loc pe esplanada Champ de Mars, in apropiere de turnul Eiffel."Aceste adunari, care pot reuni numeroase persoane, nu sunt autorizate, conform decretului din 31 mai 2020 privind starea de urgenta sanitara, care a interzis orice adunare in spatiul public a mai mult de zece persoane", a reamintit prefectul politiei.Didier Lallement a interzis deja vineri alte doua manifestatii prevazute sa aiba loc sambata, incepand de la ora 15.00, in fata ambasadei SUA la Paris, in semn de omagiu pentru George Floyd, un afro-american de 46 de ani asfixiat de un politist alb la Minneapolis.Marti, o manifestatie interzisa de prefectul politiei a mobilizat la Paris cel putin 20.000 de persoane la apelul comitetului de sustinere a familei lui Adama Traore, un tanar de culoare care a murit in 2016 dupa ce a fost arestat de jandarmi in regiunea pariziana.