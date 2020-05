Rata mortalitatii a fost mai mica in Franta decat in anii trecuti, cu tot cu pandemia de coronavirus

Ziare.

Totusi, pe durata maximului epidemic, intre 1 martie si 30 aprilie, rata mortalitatii din Franta a fost cu 26% mai mare decat cea inregistrata in aceeasi perioada in 2019 si cu 16% peste rata din perioada similara din 2018, potrivit statisticilor publicate de INSEE."De la 1 mai... nu mai avem o mortalitate excesiva in comparatie cu ultimii doi ani", au precizat reprezentantii acestei agentii franceze.