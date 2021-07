Repatrierea din Rusia a ramasitelor unui general celebru din armata lui Napoleon: organizatorii solicita prezenta lui Vladimir Putin VIDEO

Returnarea osemintelor in Franta pe 13 iulie provoaca controverse.Corpul sau va fi repatriat in Franta pe 13 iulie fara onoruri nationale, contrar promisiunilor facute initial.Este un ilustru soldat al carui nume este gravat pe Arcul de Triumf. "A fost un general foarte bun in armatele Revolutiei, apoi ale Imperiului. A jucat un rol cheie in bataliile de la Auerstaedt si Eylau. Aproape de imparat, el este un personaj destul de emblematic al acestor familii din vechiul regim care s-au alaturat Revolutiei si Imperiului ", rezuma printul Joachim Murat, descendentul celebrului maresal."Cu marea victorie a lui Auerstaedt, el este, fara indoiala, unul dintre primii generali care au intrat in Berlin", confirma descendentul sau, Alberic din Orleans."In timp ce Napoleon vizita Catedrala din Smolensk, o scrisoare anunta un atac al rusilor. Imediat il trimite pe Gudin in ajutorul maresalului Ney", povesteste Pierre Malinowski, organizatorul repatrierii.Ajuns la locul bataliei, Gudin se enerveaza pe maresalul Ney si ii striga: "Vei vedea cum divizia mea stie sa inlature o pozitie pe care are misiunea sa o atace".In timp ce divizia sa respingea armata rusa, o ghiulea ii reteaza piciorul. Transferat la Smolensk, a murit la 22 august 1812.In 2019, el a fost gasit de echipele lui Pierre Malinowski, fost asistent parlamentar al lui Jean-Marie Le Pen si fost lider al unei fundatiei pentru dezvoltarea initiativelor franco-ruse.Malinowski face campanie pentru ca intoarcerea ramasitelor generalului sa sa se faca cu mare pompa, in prezenta lui Vladimir Putin "Il voi aduce inapoi", spune el. Pentru a face acest lucru, va inchiria un Airbus privat, prin intermediul oligarhului rus Andrey Kozystin.Descendentul generaluli Gudin, Alberic d'Orleans, regreta lipsa funerariilor nationale: "Si-a sacrificat viata pentru Franta, ca soldat ar avea dreptul la un minim de recunoastere. Avand in vedere serviciile prestate, am fi putut spera ca va fi ceva mai multa mobilizare", relateaza Le Figaro.