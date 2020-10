Sase persoane, acuzate de complicitate la asasinat terorist in cazul profesorului decapitat in Franta

Doi prieteni ai atacatorului, Naim B. (18 ani) si Azim E. (19 ani), au fost inculpati pentru acelasi capat de acuzare. Al treilea prieten, Yussuf C., a fost pus sub acuzare pentru "asociere criminala terorista in vederea comiterii de infractiuni impotriva unor persoane".Toti au fost plasati in arest provizoriu, cu exceptia lui Brahim Chnina, care a fost, totusi, incarcerat in asteptarea unei dezbateri asupra acestei chestiuni.Cei doi elevi in varsta de 14 si 15 ani acuzati ca au oferit informatii atacatorului despre profesor in schimbul unei sume de bani au fost, de asemenea, inculpati pentru "complicitate la asasinat in relatie cu o infractiune terorista", dar au fost lasati in libertate sub control judiciar.Samuel Paty, 47 de ani, profesor de istorie si geografie la Conflans-Sainte-Honorine, localitate situata la 25 de kilometri nord-vest de Paris, a fost decapitat vineri de Abdoullakh Anzorov, in varsta de 18 ani, nascut in Rusia, de origine cecena, pentru ca a aratat caricaturi ale profetului Mahomed la inceputul lui octombrie in cursul unor lectii despre libertatea de opinie.Chnina, 48 de ani, si Sefrioui, 61 de ani, sunt acuzati "in special pentru ca l-au desemnat ca tinta pe retelele sociale" pe profesor "cu ajutorul unei manevre si unei reinterpretari a faptelor", a indicat procurorul antiterorist Jean-Francois Ricard intr-o conferinta de presa miercuri dupa-amiaza.