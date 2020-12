Strategia de vaccinare a Frantei: vaccin gratuit pentru toti si prioritate pentru un milion de persoane, incepand din ianuarie. Pretul campaniei: 1,5 miliarde de euro

Pretul: 1,5 miliarde de euro

Jean Castex a promis transparenta totala si securitate in cursul viitoarei campanii de vaccinare din Franta. O campanie care ar urma sa demareze in ianuarie, relateaza RFI. Vaccinurile vor fi gratuite, usor de accesat si nu vor fi obligatorii - promisiune facuta deja de presedintele Macron luna trecuta - dar vor fi puternic recomandate. "Trebuie sa fim cat mai multi cu putinta vaccinati. A te vaccina inseamna a te proteja de un virus despre care stim acum cat e de periculos si de contagios. A te vaccina inseamna insa si a-i proteja pe ceilalti, e un act altruist. Numai in urma unui efort colectiv important, vom atinge un nivel imunitar suficient de mare care sa ne permita sa ne reluam viata sociala, economica, educativa, culturala si sportiva normala," a mai insistat primul ministru francez la conferinta de presa.Conform sursei citate, strategia de vaccinare din Franta va fi coordonata de un asa-zis "Consiliu de orientare a strategiei vaccinale", instanta ce va sprijini si ghida guvernul in alegerile sale. Din echipa viitorului consiliu vor face parte experti, oameni de stiinta - inclusiv din domeniul stiintelor sociale si umane - reprezentanti ai colectivitatilor locale, asociatii de pacienti si chiar cetateni.Intreaga echipa va fi condusa de Alain Fischer, imunolog eminent, profesor la College de France si medic, membru al comitetului vaccin anti-Covid. Pentru a finanta aceasta campanie de vaccinare, guvernul a deblocat suma de 1,5 miliarde de euro.Cum vaccinarea nu va fi obligatorie, idea guvernului este de a da incredere populatiei ca sa adere cat mai mult la procesul de vaccinare. In acest sens, autoritatile promit ca "persoanele vaccinate vor fi urmarite de un dispozitiv solid de farmaco-vigilenta. Astfel, fiecare va putea fi vaccinat de un profesionist din sectorul medical aflat nu departe de casa, pe care pacientul il cunoaste si in care are incredere".RFI mai arata ca prin intermediul negocierilor realizate la nivel european, Franta va primi 200 de milioane de vaccinuri - pentru o populatie de circa 67 de milioane de persoane. Trebuie stiut ca anumite vaccinuri necesita mai multe injectii, la interval de cateva zile sau saptamani. Guvernul estimeaza ca cu acest prim stoc se pot vaccina 100 de milioane de oameni.Probabil ca primele doua vaccinuri care vor fi folosite in Franta vor fi cele pe baza ARN modificat dezvoltate de laboratoarele Pfizer-BioNTech si Moderna. Dificultatea acestor doua vaccinuri este de ordin logistic: dozele trebuie pastrate la o temperatura foarte joasa, sub -70 grade C. Al treilea vaccin, dezvoltat de AstraZeneca pe baza unei alte tehnologii, nu va fi utilizat intr-o prima etapa pentru ca mai trebuie evaluat inainte de a lua o decizie definitiva, a precizat Alain Fischer, noul "Monsieur vaccin" din Franta.Cum era previzibil, campania de vaccinare, esalonata in timp, nu va fi deschisa intr-o prima etapa intregii populatii. Daca debuteaza in ianuarie, ea va tinti mai intai un milion de persoane prioritare, cele mai vulnerabile - si anume rezidentii din casele de batrani si personalul medical care lucreaza in aceste aziluri.Etapa a doua de vaccinare va incepe undeva in luna februarie si va fi consacrata intregului personal medical dar si ansamblului persoanelor in varsta sau celor care prezinta comorbiditati, in total alte 14 milioane de persoane. In fine, incepand cu lunile martie-aprilie, se va trece la vaccinarea in masa, adica tot restul populatiei va putea avea acces la vaccinuri.Pierre Tattevin este imunolog si profesor la Spitalul universitar din Rennes. "Aceasta strategie vine la momentul potrivit, tocmai cand iesim dintr-un al doilea val epidemiologic dificil, mai greu chiar decatr primul in termeni de pacienti spitalizati. Speram ca vom putea vaccina repede pentru a evita un al treilea val. Nu trebuie insa sarite etape. In acest sens, calendarul nu mi se pare rau deloc, mai ales ca avem niste saptamani suplimentare fata de vecinii nostri englezi, de exemplu, pentru a ne pregati din punct de vedere logistic. Deci, sunt mai degraba satisfacut," mai spune profesorul Pierre Tattevin.Toata aceasta strategie de vaccinare expusa joi seara de premierul Jean Castex si de membri echipei sale va fi prezentata si Parlamentului de la Paris in cursul acestei luni.