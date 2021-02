Studentii din Franta primesc un meniu complet la un euro, ajutor in pandemie pentru cei in dificultate

100 de meniuri pentru studentii in situatii sarace

Dupa protestele din ianuarie, in care studentii denuntau nesiguranta economica in care se afla, dar si emotionala, dat fiind ca nu pot merge la ore si nici nu se pot intalni cu colegii, guvernul a decis sa permita cantinelor universitare sa ofere hrana la un euro pentru cei mai nevoiasi dintre ei.Insa au aparut si alte initiative private, cum este cazul restaurantului parizian Le Reflet, situat in cartierul Le Marais, unde "s-a pus in miscare un intreg lant al solidaritatii", datorita furnizorilor si donatorilor, a declarat pentru EFE responsabilul localului Le Reflet, Olivier Vellutini.Cu atat mai mult cu cat acest restaurant este un proiect social si are, in randul personalului sau, tineri cu sindromul Down carora le ofera pregatire in domeniul HORECA. Dintre cei 13 angajati ai restaurantului, opt au sindromul Down. Spiritul acestui proiect este "sa ajutam persoanele cu trisomia 21" sa-si gaseasca un loc de munca, explica Vellutini.Acum, aceasta solidaritate se extinde in fiecare joi si vineri si catre alte categorii, prin oferirea a 100 de meniuri unor studenti aflati in situatie precara, care nu au altceva de facut decat sa prezinte carnetul de student pentru a avea acces la meniul de un euro, acelasi pret oferit si de cantinele universitare. Fiecare din cele o suta de recipiente de plastic, care apoi sunt puse in pungi de hartie de culoare maro, contine de exemplu o salata de dovleac si pastarnac, aripioare de pui cu cartofi si orez cu lapte.La 12:00, ora la care se ia pranzul in Franta, incepe sa se formeze o coada de studenti care isi asteapta randul in strada pentru a plati un euro si a primi in schimb un meniu echilibrat si variat. Toti clientii sunt de parere ca meniul oferit de Le Reflet este de calitate si variat. Exista inclusiv optiunea unui meniu vegetarian. In Franta, restaurantele sunt inchise inca de la sfarsitul lui octombrie 2020, aminteste EFE.