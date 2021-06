Un tablou de Picasso, expus intr-un supermarket dintr-o suburbie pariziana

Scos din colectiile unuia dintre cele mai mari muzee de arta moderna si contemporana din lume, Centrul Pompidou, pictura artistului spaniol a intrigat miercuri rezidentii veniti sa-si faca cumparaturile si care se intrebau daca este ''autentic''. Pompieri, politisti si agenti de securitate ai supermarketului au vegheat cu discretie tabloul.''E emotionant pentru mine'', a spus Ibrib Joanne in timp ce admira tabloul in tuse predominant maro si care reprezinta interiorul atelierului lui Pablo Picasso dintr-o vila din Cannes si pe care l-a realizat in 1955 in memoria prietenului sau Henri Matisse.O simeza modesta a fost construita in fata rafturilor cu produse si a fost degajat un culoar astfel incat clientii acestui supermarket, situat intre doua orase cu mai putin de 60.000 de locuitori laolalta, sa poata contempla opera pictorului cubist.''Aici putem aduce mai usor copiii intrucat este deseori dificil sa ajungem la Paris'', marturiseste Aline Vidal, o pensionara in varsta de 66 de ani, insotita de cele doua nepoate ale sale, de 5 si 6 ani.''Sunt incantat ca aceasta opera este expusa in mijlocul dovlecilor, pepenilor si sticlelor de bere'', a declarat cu entuziasm Serge Lasvignes, presedintele Centrului Pompidou, ''acolo unde este realitatea, acolo unde oamenii isi duc viata''.''Nu este colectia Centrului Pompidou, ci cea a Frantei, intrucat este nationala si este a tuturor francezilor, oriunde ar fi'', a argumentat el.Aceasta expozitie efemera si insolita se inscrie in cadrul demersului de amplasare, in orasul Massy (departamentul Essonne), a unui Centru Pompidou regional, preconizata pentru decembrie 2025.Noul centru, cu o suprafata de 25.000 de metri patrati, va adaposti in depozitele sale totalitatea colectiilor Centrului Pompidou, circa 120.000 de opere. In prezent, operele sunt pastrate si pazite cu sfintenie in nordul Parisului, intr-un spatiu care ''nu mai este adecvat'', a explicat pentru AFP Julie Narbey, directoare generala a Centrului Pompidou.Incepand din 2019, au fost demarate actiuni premergatoare inaugurarii acestui centru precum expunerea unor opere din colectiile Muzeului National de Arta Moderna in Ile-de-France, in scoli, spitale, centre sportive, pentru '' a aduce arta acolo unde nu este'', potrivit directoarei generale a Centrului Pompidou.La sfarsitul anului 2023, Centrul Pompidou, situat in centrul Parisului, se va inchide temporar pentru lucrari de restaurare, redeschiderea fiind prevazuta pentru 2027.