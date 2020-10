Toulouse si Montpellier vor fi adaugate pe lista oraselor aflate in "alerta maxima" din cauza pandemiei

Lyon, Grenoble, Saint-Etienne si Lille au fost trecute sambata in "zona de alerta maxima", asa cum s-a intamplat deja cu capitala Paris si Aix-Marseille, dar si Guadelupa, departament francez de peste mari.Cazurile de contaminare - peste 16.000 in ultimele 24 de ore, aproape 27.000 cu o zi inainte - continua sa se inmulteasca, la fel ca si internarile la terapie intensiva - 1.483 pacienti in total duminica."Zona de alerta maxima" este atinsa atunci cand rata de incidenta in randul populatiei depaseste 250 de noi cazuri la 100.000 de locuitori in ultimele sapte zile, cand depaseste 100 de cazuri la categoria de varsta de peste 65 de ani si daca rata de ocupare a paturilor din unitatile de terapie intensiva destinate pacientilor cu COVID-19 a atins 30% in regiune.Alerta maxima implica aplicarea de noi masuri restrictive, in special inchiderea barurilor si a salilor de sport, un protocol consolidat in restaurante sau chiar o prezenta redusa in salile universitare de curs si in centrele comerciale.De la inceputul epidemiei noului coronavirus, in Franta s-au inregistrat cel putin 32.684 de decese.