Traficant roman despagubit de statul francez. 5.000 de euro pentru conditiile de detentie din Romania

Sapte judecatori ai Curtii au stabilit - in unanimitate - ca autoritatile franceze au incalcat Articolul 3 al Conventiei europene a drepturilor omului, care interzice tratamente inumane si degradante."Elemente de informatii culese (cu privire la viitoarele conditii de detentie ale reclamantului in Romania) constituiau, cu toate acestea, o baza factuala suficient de solida pentru ca ele (autoritatile franceze) sa renunte sa puna in executare mandantul de arestare european litigios", precizeaza intr-un comunicat instanta instanta judiciara a Consiliului Europei (CoE).Reclamantul este un roman condamnat in 2015, in Romania, la sapte ani si jumatate de inchisoare "cu privire la fapte de trafic de persoane comise in 2010 in Romania si in Franta", precizeaza CEDO.Acest barbat a revenit in Franta dupa proces, iar in aprilie 2016 Romania a emis un mandat de arestare european, in vederea executarii pedepsei.Barbatul a contestat decizia cu privire la predarea sa autoritatilor romane, insistand asupra conditiilor viitoarei sale detentii in Romania, insa reclamatia i-a fost respinsa si a fost predat autoritatilor romane in august 2016.Cu toate acestea, "reclamantul a prezentat in fata jurisdictiilor interne elemente care atesta esecuri sistemice sau generalizate in institutiile penitenciare ale statului emitent" si "mai ales la inchisoarea Gherla (in nordul Romaniei), un centru in care autoritatile romane intentionau sa-l incarcereze", precizeaza CEDO.Franta a fost condamnata sa-i plateasca reclamantului despagubiri morale in valoare de 5.000 de euro."Este pentru prima oara cand CEDO condamna un stat cu privire la faptul ca a executat un mandat de arestare european", subliniaza intr-un mesaj postat pe Twitter Nicolas Hervieu, un specialist in drept european.CEDO a confirmat pentru AFP acest lucru.In schimb, in aceeasi hotarare, predarea Romaniei a altui cetatean pe numele caruia a fost emis un mandat de arestare european nu a fost considerata contrara Conventiei europene a drepturilor omului.