Trei plaje din Franta vor fi reinchise, dupa ce vizitatorii nu au respectat regulile de distantare sociala

"Dupa discutii cu primarii, mai multe comune au dorit sa isi inchida plajele incepand de miercuri seara", a declarat prefectura franceza, confirmand informatiile aparute in presa locala."Marea plaja din Damgan va fi inchisa (celelalte nefiind accesibile decat pentru activitati nautice), plajele din Billiers vor fi inchise, la fel si cele din Erdeven", a precizat aceeasi sursa, adaugand ca este posibil ca si "alti primari sa faca aceeasi solicitare"."Aceste inchideri, decise la solicitarea primarilor, sunt consecinta comportamentelor inacceptabile constatate in weekendul trecut", a specificat prefectura, evocand comportamentul necivilizat al vizitatorilor, precum si ignorarea de catre acestia a regulilor de distantare sociala.Pe plaje au fost identificate mai multe "grupuri statice", desi doar activitatile "dinamice", precum mersul pe jos sau inotul, sunt in prezent autorizate.Au fost, de asemenea, semnalate "degradarea amenajarilor puse la dispozitie de catre autoritati", precum si "nerespectarea cerintelor legate de mediu, cum ar fi lasarea cainilor liberi" pe plaje.Masurile au fost luate in contextul in care sute de plaje, inchise din cauza masurilor de izolare, s-au redeschis weekendul trecut pe litoralul francez.