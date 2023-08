Un elev in varsta de 16 ani a mers direct la sursa: L-a sunat pe premier pentru o tema

Un elev parizian in varsta de 16 ani a ales sa ignore Wikipedia si Google si sa-l sune, in schimb, pe mobilul personal, pe premierul francez Manuel Valls, pentru a obtine informatii din interior pentru o prezentare, la scoala, pe teme politice.

Cine spune ca tinerii din ziua de azi nu sunt descurcareti? comenteaza portalul TheLocal.fr., laudand "hotararea neobisnuita" a elevului de a merge direct la sursa pentru un proiect scolar despre politica la care lucra prietena sa.

Baiatul a reusit sa faca rost de numarul mobilului lui Valls in urma cu un an, de la partenerul mamei sale, un parlamentar.

El a schimbat chiar cateva SMS-uri cu premierul la vremea respectiva.

Saptamana trecuta, cand si-a dat seama ca poate obtine ajutor pentru prezentare, baiatul a decis sa nu caute pe Internet, asa cum ar fi procedat colegii sai, ci sa puna mana pe telefon si sa-l sune pe Valls.

"Mi-am spus: 'am sa-l sun si am sa vad ce are de spus'", a declarat elevul pentru ziar. "Daca nu raspunde, nu e nicio mare scofala, voi pierde cinci minute din viata", a adaugat el.

Insa Valls i-a raspuns prompt, dar parea prea ocupat cu conducerea tarii sa-i fie de ajutor in proiect.

"Imi pare rau, dar nu te pot ajuta. Daca as face-o, nu as putea sa-mi fac treaba", i-a scris Valls. "Dar lasa-mi un SMS, daca tot ai numarul meu, si am sa vad ce pot face", a adaugat el.

Insa premierul nu i-a mai raspuns baiatului, iar prietena acestuia a ramas fara perspectiva din interior a sefului Guvernului.

Cu toate acestea, premierii francezi nu-i lasa intotdeauna cu mana goala pe elevi. Fostul premier Jean-Marc Ayrault a raspuns, la inceputul lui 2014, rugamintii unui student, pe Twitter, caruia i-a trimis informatii despre Acordurile de la Matignon - un set de acorduri din 1936 intre sindicate si statul francez - si i-a urat succes.