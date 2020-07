Un refugiat rwandez a a fost arestat dupa ce a recunoscut ca a incendiat catedrala din Nantes. El risca 10 ani de inchisoare

Barbatul are 39 de ani si lucra ca paznic voluntar la Catedrala Sfantului Petru si a Sfantului Pavel. El a fost interogat din nou sambata de procurorii care l-au plasat in arest si l-au pus sub acuzare pentru distrugere si incendiere, arata sursa citata. Initial, suspectul rwandez, a carui identitate nu a fost dezvaluita, a negat ca ar avea vreo legatura cu incidentul. El mai fusese audiat in acest caz, deorece era persoana care inchidea seara catedrala, potrivit presei din Franta Avocatul acestuia, Quentin Chabert, a declarat ca clientul sau regreta profund faptele sale, ac este "consumat de remuscari" si "a cooperat".Suspectul i-a spus procurorului ca a aprins trei focuri in catedrala, care au avut ca rezultat avarii la o orga din secolul al XVII-lea si la vitralii.Procurorul Pierre Sennes sune ca refugiatul risca acum "o pedeapsa de 10 ani de inchisoare si o amenda de 150.000 de euro."Rectorul catedralei din Nantes, parintele Hubert Champenois, a declarat saptamana trecuta ca voluntarul a fost un cetatean din Rwanda, care a venit in Franta ca refugiat "acum cativa ani". El a spus ca il cunoscuse de "patru sau cinci ani"."Cele mai multe lucrari" au fost salvate de la incendiu si sunt acum depozitate in castelul din Nantes, a declarat Philippe Charron, seful departamentului de patrimoniu din cadrul Directiei Regionale pentru Culturi (DRAC).Autoritatile evalueaza acum procesul de reconstructie "piatra cu piatra".