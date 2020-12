Un studiu dezvaluie unde si cum s-au infectat francezii cu COVID. Institutul Pasteur: S-a subestimat posibilitatea transmiterii de catre proprii copii

Toate aceste organisme au analizat raspunsurile primite de la 30.330 de persoane ce au fost testate pozitiv in a doua jumatate a lunii octombrie, relateaza RFI. Raspunsurile au fost comparate cu aproape 3.500 de precizari oferite de persoane testate negativ.Prima concluzie este ca mai putin de jumatate dintre cei care au raspuns - 44% stiau de la cine s-au contaminat. 35% nu stiau deloc de unde au luat COVID-19 in timp ce 21% banuiau cine este persoana sursa.Dintre cei care stiau de unde au luat virusul, un sfert sustin ca partenerul de viata - sotul ori sotia le-a transmis. La acest capitol Institutul Pasteur subliniaza posibilitatea de a fi subestimat transmiterea virusului de catre proprii copii, cel mai des ei nu prezinta simptome.Conform sursei citate, din randul celor care s-au infectat in afara casei, in mare parte contaminarea a intervenit tot in familie ori daca nu, s-a produs in mediul profesional ori in randul amicilor.Mesele luate impreuna joca un rol central in imbolnavire, birourile impartite de mai multe persoane, ori, orice alte reuniuni fizice, mai spune studiul.Persoanele ce lucreaza in administratie, ori angajatii comerciali sunt cei mai expusi, la fel si profesionistii din sanatate, lucratorii din industrie si soferii.La polul opus, cel mai putin expusi sunt dascalii, oamenii de stiinta si unii functionari publici.In cele din urma, cercetarea mai arata si ca activitati pe care orice francez le considera riscante antreneaza de fapt un risc scazut - calatoria cu autobuzul sau cu tramvaiul ori cumparaturile intr-un magazin.Ideea este ca suntem mai tentati sa nu respectam masurile sanitare minime in familie dar sa ne protejam in special in transportul public pentru ca nu stim cine ne inconjoara iar astfel ne imbolnavim mai degraba in familie decat intr-un tramvai.