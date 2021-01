Un tanar de 25 de ani din Franta a fost decapitat de focurile de artificii. Prietenul sau este in stare grava la spital

Tinerii ar fi aprins focurile de artificii cu ocazia trecerii in noul an, moment in care a avut loc explozia. Unul dintre ei a fost decapitat si a murit pe loc, in timp ce prietenul sau, de 24 de ani, a ajuns la spital in stare grava, cu arsuri la nivelul capului si mainilor, potrivit jandarmeriei, scrie Digi24.ro Jurnalistii de la ziarul local "Les Derniere Nouvelles d'Alsace" scriu ca unul dintre dispozitivele pirotehnice nu a explodat asa cum se asteptau cei doi barbati, motiv pentru care s-ar fi uitat sa vada ce se intampla, acela fiind momentul in care artificiile s-au declansat.Aproximativ 2.500 de persoane au participat la o petrecere ilegala de Anul Nou intr-un depozit parasit din nord-vestul Frantei si s-au confruntat violent cu politia, au anuntat vineri autoritatile, care s-au aratat ingrijorate cu privire la posibilitatea ca in urma evenimentului sa creasca numarul de contaminari cu SARS-CoV-2.