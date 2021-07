Proiect de lege pentru vaccinarea obligatorie a personalului medical din Franta

Dezbaterea vine pe fondul ingrijorarilor legate de ratele scazute de vaccinare in randul profesionistilor din domeniul sanatatii din tara.Pana in prezent, doar 57% dintre lucratorii din casele de ingrijire medicala si 64% din personalul spitalelor au primit cel putin o doza de vaccin pentru Covid-19, potrivit datelor Federatiei Spitalelor din Franta "Nu vorbim despre o vaccinare obligatorie pentru toti oamenii din Franta. Vorbim doar despre o vaccinare obligatorie pentru persoanele care lucreaza in asistenta medicala si care sunt in contact cu cei mai fragili oameni din Franta. Cred ca este o chestiune de responsabilitate si de vaccinare obligatorie pentru persoanele care sunt, in fiecare zi, in contact cu cei mai fragili oameni din populatia franceza, chiar cred ca ar fi o decizie inteleapta", a declarat marti pentru CNBC Bruno Le Maire, ministrul francez de Finante.Alti membri ai guvernului francez si-au exprimat sprijinul pentru plan, si anume ministrul Sanatatii, Olivier Veran.Federatia franceza a spitalelor a sustinut, de asemenea, vaccinarea obligatorie pentru acest sector. Italia a decis sa impuna vaccinari obligatorii pentru profesionistii din domeniul sanatatii in aprilie, iar Marea Britanie a anuntat in iunie ca personalul din casele de ingrijire va trebui, de asemenea, sa primeasca un vaccin pentru Covid-19.Cu toate acestea, problema pare usor mai complicata in Franta, avand in vedere ca are una dintre cele mai ridicate rate de scepticism fata de vaccinuri din Europa.Aproape 30% dintre cetatenii francezi au spus ca ar fi "foarte putin probabil" sa primeasca un vaccin pentru Covid-19, potrivit unui sondaj publicat de Eurofound.Acelasi sondaj a aratat ca in jur de 64% dintre persoanele care traiesc in Europa au spus ca ar fi "foarte probabil" sau "mai degraba probabil" sa se vaccineze.Cu toate acestea, 51% din populatia totala din Franta a primit cel putin o doza a unui vaccin pentru Covid-19, potrivit Our World in Data.Procentul este doar usor sub rata din UE , dar cu aproximativ 15 puncte procentuale mai mica decat rata actuala de inoculare din Regatul Unit.Intensificarea vaccinarii a devenit si mai presanta in ultimele saptamani, pe fondul ingrijorarilor legate de noile mutatii ale coronavirusului si de cresterea infectiilor cauzate de varianta Delta.Guvernul francez a avertizat chiar la inceputul acestei saptamani cu privire la posibilitatea unui al patrulea val de cazuri la sfarsitul lunii iulie."Timp de cinci zile, infectiile nu au mai coborat, ci au crescut din cauza variantei Delta, care este foarte contagioasa.Exemplul englez arata ca un alt val este posibil de la sfarsitul lunii iulie ", a spus Veran weekendul trecut.Aceasta ar putea deveni o noua problema economica pentru Franta, care proiecteaza in prezent o crestere a PIB de aproximativ 5% pentru 2021."Singurul lucru care ar putea pune in pericol redresarea economica din Franta este un nou val de pandemie", a declarat marti Le Maire pentru CNBC.Franta a ridicat mai multe restrictii sociale in ultimele saptamani, inclusiv nevoia de a purta masti faciale in aer liber si restrictiile de circulatie pe timp de noapte.Macron urmeaza sa se adreseze natiunii pe aceasta tema in urmatoarele zile.