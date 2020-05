Vestele galbene au reluat protestele dupa relaxarea restrictiilor

Ziare.

In cursul zilei de sambata, ministrul de Interne Christophe Castaner a reiterat faptul ca limita de participare la adunarile publice este de 10 persoane. Cu toate acestea, la Paris, Lyon, Marsilia, Montpellier si Strasbourg, oamenii au marsaluit pe strazi, desi intr-un numar mult redus fata de cel de dinaintea epidemiei COVID-19.In capitala franceza, manifestantii s-au adunat in Place de la Republique, conform informatiilor furnizate de ziarul Le Parisien. Politia a declarat ca au fost emise mai multe avertismente, iar doua persoane au fost arestate.La Toulouse, proprietarii de magazine au chemat la un contra-protest, a informat ziarul La Depeche. Ei nu doresc ca vestelor galbene sa li se permita reluarea protestelor in zilele de sambata deoarece acestea le afecteaza afacerile.De peste un an, miscarea vestelor galbene a organizat in mod regulat proteste impotriva politicilor de reforma ale presedintelui Emmanuel Macron.In lunile anterioare impunerii regimului de restrictii ca urmare a epidemiei noului coronavirus, Franta a fost zguduita de proteste de masa organizate de sindicate care se opuneau reformei pensiilor.Cele mai stricte restrictii de circulatie au fost relaxate in Franta incepand de luni, 11 mai.