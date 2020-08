Viceprimarul Parisului le cere fanilor care au urmarit in grupuri finala Ligii Campionilor sa se testeze pentru coronavirus

"Toti cei care au fost impreuna toata seara, chiar si noaptea, da, trebuie sa mearga sa se testeze. Exista locuri amenajate in acest scop la Paris pi de saptamana viitoare vom instala si alte corturi de testare pe drumul public, pentru ca fiecare sa poata face testul.Politia din Paris a anuntat ca a intocmit 404 de procese verbale, seara si noaptea, pentru nepurtarea mastii in zone in care acest lucru este obligatoriu. In plus, 148 de fani care au comis acte de vandalism si violente, au fost retinuti."Am vazut sute si sute de oameni fara masca, fara protectie, si aceasta este o reala problemna", a afirmat Souyris.Paris Saint-Germain a pierdut, duminica seara, la Lisabona, finala Ligii Campionilor, cu Bayern Munchen, scor 0-1.