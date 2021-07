Viteza de circulatie a automobilelor in Paris va fi limitata, din august. Cu cat vei avea voie sa circuli ca sa nu iei amenda

Autoritatile sunt hotarate sa promoveze mobilitatea durabila si le-au recomandat locuitorilor sa foloseasca bicicleta pentru a se deplasa. Parisul va deveni "orasul cu 30 de km pe ora", a anuntat primarul Anne Hidalgo.Scopul masurii este reducerea zgomotului, adaptarea orasului la schimbarile climatice si incurajarea noii mobilitati, au explicat autoritatile.In plus, edilul le-a impus operatorilor autorizati din Paris sa ia masuri si sa reduca, pana in septembrie, viteza maxima a scuterelor electrice de la 20 la 10 km/h in zonele pietonale din centru. In caz contrar, acestia risca sa ramana fara licente.