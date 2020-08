Alexei Navalnii se afla sub protectia politiei germane in spitalul din Berlin unde este internat. Opozantul Kremlinului se zbate intre viata si moarte

"Statul a preluat intr-o prima faza protectia din partea politiei pentru Alexei Navalnii", a spus un purtator de cuvant al guvernului.BKA este responsabil cu protectia oficialilor guvernamentali germani, dar si a invitatilor straini in timpul vizitelor de stat.Navalnii, care se zbate intre viata si moarte, a fost dus cu un avion la Moscova joi si apoi, sambata, in Germania , pentru un tratament la Spitalul Charite din Berlin.Echipa sa sustine ca a fost otravit in Siberia. Medicii rusi au afirmat in schimb ca el ar putea suferi de o tulburare metabolica.Intre timp, producatorul de film care a organizat transportul din Siberia la Berlin pentru cel mai vehement critic al Kremlinului s-a declarat convins ca Navalnii va supravietui."Din punctul meu de vedere, chestiunea cruciala este daca el va scapa nevatamat si va continua sa isi joace rolul de pana acum", a declarat Jaka Bizilj pentru tabloidul german Bild intr-un interviu video aparut duminica."Daca va scapa nevatamat, asa cum speram cu totii, va fi cu siguranta in afara arenei politice pentru cel putin o luna sau doua", a adaugat el.Purtatoarea de cuvant a lui Navalnii, Kira Iarmis, s-a declarat surprinsa de comentariile producatorului de film, spunand ca nimeni nu are acces la informatii despre starea sa in acest moment, si cu atat mai putin cineva din afara cercului familial."Familia lui Alexei nu a cerut nimanui sa relateze ceva presei despre starea sa de sanatate", a scris ea luni dimineata pe canalul de stiri al serviciului de mesagerie Telegram."In acest moment, nu exista detalii noi despre starea de sanatate a lui Alexei. Le cerem tuturor sa aiba rabdare si sa nu reactioneze la comunicari neadevarate", a adaugat ea, subliniind ca informatii autorizate nu pot fi oferite decat de catre medici sau de catre ea.Navalnii ar fi fost monitorizat indeaproape de autoritatile ruse inainte de ceea ce sustinatorii sai spun ca a fost un act deliberat de otravire."Amploarea supravegherii nu ma surprinde deloc. Noi aveam deja cunostinta de ea. Dar este uluitor ca ei nu au ezitat sa spuna tuturor despre asta", a scris Kira Iarmis anterior pe Twitter Comentariile purtatoarei de cuvant vin ca reactie la o relatare din tabloidul rusesc Moskovski Komsomolet in care sunt detaliate activitatile lui Navalnii in zilele de dinainte de a i se face rau si de a intra in coma joi.