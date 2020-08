Ambasadorul Belarusului din Germania, convocat "la o intalnire de urgenta". Tema discutiilor: reprimarea protestelor

Ambasadorul a fost somat sa se prezinte "la o intalnire de urgenta" despre situatia din tara sa, a spus sursa citata, in ajunul unei reuniuni a sefilor diplomatiei din statele membre ale Uniunii Europene in cadrul careia s-ar putea decide sanctiuni impotriva regimului de la Minsk. Uniunea Europeana va trebui sa creasca presiunea pe care o exercita asupra presedintelui din Belarus, Aleksandr Lukasenko, reprimarea brutala a unor manifestanti pasnici nefiind acceptabila in Europa de astazi, a afirmat joi ministrul german de externe, Heiko Maas, noteaza Reuters si dpa.Mii de oameni au fost retinuti in urma amplelor manifestatii desfasurate in Belarus dupa alegerile prezidentiale care au avut loc duminica in aceasta tara, numita frecvent ultima dictatura din Europa.Presedintele Lukasenko, la putere de 26 de ani, este acuzat de fraudarea alegerilor, pe care autoritatea electorala afirma ca le-a castigat cu 80% din voturi.