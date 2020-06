Ambasadorul Romaniei la Berlin, dupa ce mai multi romani s-au plans de conditiile de munca din abatoarele germane: Trebuie imbunatatite urgent

Noi focare de coronavirus

Blocuri intregi de locuinte, in carantina

Conditiile de munca existente in centre precum abatorul de la Gutersloh trebuie "imbunatatite urgent", a declarat ambasadorul roman Emil Hurezeanu pentru grupul media Funke.Situatia acestor lucratori, subcontractati de catre alte companii, este binecunoscuta, a adaugat diplomatul roman, amintind ca aproximativ jumatate dintre persoanele afectate sunt romani.Pentru intregul district Gutersloh si localitatea invecinata Warendorf au fost dispuse marti restrictii severe si viata publica a fost practic paralizata, dupa ce au fost confirmate peste 1.500 de cazuri de COVID-19 la abatorul companiei Tonnies.Anterior fusesera deja descoperite focare de coronavirus si in alte unitati de procesare a carnii, atat in landul Renania de Nord-Westfalia, unde se afla districtul Gutersloh si localitatea Warendorf, precum si in alte regiuni ale Germaniei.In fata acestei situatii, guvernul cancelarului Angela Merkel a reactionat in luna mai impulsionand o lege pentru imbunatatirea conditiilor de munca in acest sector, mai ales in ceea ce priveste controlul asupra companiilor care subcontracteaza lucratori.Autoritatile landului Renania de Nord-Westfalia au recunoscut marti ca unele dintre aceste companii nici macar nu au transmis listele cu numele persoanelor posibil infectate si in plus nici nu se stie unde se ascund unii dintre muncitorii infectati cu noul coronavirus. Multi dintre ei nu vorbesc limba germana, ceea ce ingreuneaza comunicarea si izolarea lor.Criticile fata de practicile abatorului Tonnies nu sunt noi, atat organizatiile sindicale cat si alte colective denuntand in mod repetat conditiile de cazare si de lucru pentru acesti muncitori, majoritatea proveniti din Romania si Bulgaria Abatorul Tonnies are circa 7.000 de lucratori si obiectivul autoritatilor sanitare locale este ca toti sa fie testati pentru noul coronavirus, la fel si contactii lor. Lucru ce evident nu se poate realiza, sau cel putin nu in totalitate, intrucat listele nu sunt complete.Desi focarul de coronavirus afecteaza aproape exclusiv muncitorii din abator si contactii lor, restrictiile sunt aplicate intregii populatii, intrucat nu exista garantii ca au fost respectate pana in prezent conditiile de carantina.Autoritatile regionale au elaborat marti un pachet de cinci masuri, printre care se numara diminuarea contactelor nucleului familial si a altor forme de convietuire intr-un camin, inchiderea unor localuri si facilitati publice si private si a activitatilor in cadrul carora nu este obligatorie purtarea mastii.De asemenea, va fi obligatorie respectarea carantinei si va fi extinsa testarea pentru toate grupurile vulnerabile si pentru toti angajatii companiilor de procesare a carnii.In afara de Gutersloh si Warendorf a fost dispusa carantina si pentru locatarii unor blocuri de locuinte din orasul Gotinga, precum si in cartierul berlinez Neukolln.Consiliul Central al Romilor din Germania a avertizat marti asupra pericolului discriminarii acestei comunitati. Mai ales la Gotinga s-au inregistrat deja unele incidente intre persoane plasate in carantina, printre care numerosi romi, precum si imigranti de diferite nationalitati, inclusiv romani.Locuintele unde se afla persoanele plasate in carantina la Gotinga au fost inchise, dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute unele dintre aceste persoane au incercat sa iasa desi nu aveau voie, ceea ce a determinat interventia politistilor pe care unele grupuri i-au atacat cu diferite obiecte.