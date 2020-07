ANALIZA Germania: A inceput deja al doilea val de coronavirus?

Mai multe infectii din cauza concediilor in strainatate

Institutul Robert Koch de la Berlin a anuntat sambata (25 iulie) 781 de noi infectii cu coronavirus, iar cu o zi inainte 815. Numarul a crescut semnificativ comparativ cu media saptamanii precedente, de aproximativ 500 de noi cazuri pe zi - o evolutie "foarte ingrijoratoare", au declarat expertii de la Institutul Robert Koch, principala autoritate de prevenire a bolilor infectioase din Germania.Premierul landului Saxonia, Michael Kretschmer, a avertizat intr-un interviu publicat de cotidianul Rheinische Post ca valul al doilea de infectii a inceput deja in Germania. "Zi de zi avem noi focare de infectie care pot duce la un numar foarte mare de cazuri", a declarat politicianul din partidul conservator CDU al cancelarei Angela Merkel . Autoritatile sanitare trebuie sa lupte cu acest val in fiecare zi, "iar acest lucru functioneaza surprinzator de bine", considera Kretschmer. In opinia lui, sistemul federal al Germaniei reprezinta un avantaj, pentru ca permite o combatere mai precisa si eficienta a epidemiei la nivel local si regional decat in cazul tarilor cu sisteme centralizate, cum ar fi Franta sau Polonia In ciuda pandemiei, sute de mii de germani isi petrec concediul de vara in strainatate. Au existat diverse critici la adresa turistilor germani care nu au respectat regulile de distantare sociala si igiena in concediu, ca in cazul petrecaretilor de pe insula spaniola Mallorca, unde autoritatile locale au fost nevoite sa inchida din nou mai multe baruri si cluburi.Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn (CDU), considera ca numarul mare al infectiilor se explica in primul rand prin intoarcerea multor germani din concediile petrecute in tari considerate zone de risc.Vineri (24 iulie), ministrii sanatatii din cele 16 landuri federale au cazut de acord asupra instituirii mai multor centre de testare in aeroporturi. Astfel, calatorii care vin din zone de risc vor avea posibilitatea sa-si faca testul direct la aeroport. Cine are un rezultat negativ, e scutit astfel de carantina de 14 zile, impusa in mod normal calatorilor care au fost intr-o tara considerata zona de risc. La ora actuala, 130 de state sunt considerate zone de risc de catre Germania din cauza numarului ridicat de infectii cu coronavirus. Republica Moldova se regaseste pe aceasta lista, in timp ce Romania (unde numarul de noi infectii a atins sambata un nou record de 1.284 in 24 de ore) nu se numara - cel putin la ora actuala - printre statele calificate de Germania drept zone de risc. Republica Federala considera tarile in care s-au inregistrat peste 50 de noi infectii la 100.000 de locuitori in ultimele 7 zile drept zone de risc.In Renania de Nord-Vestfalia, landul federal cel mai populat al Germaniei, aeroporturile din Dusseldorf, Koln/Bonn si Dortmund au deschis sambata centre de testare gratuita pentru calatorii care se intorc din zone problematice. La aeroportul din Frankfurt pe Main (landul Hessa) exista deja din luna iunie un centru de testare contra cost pentru calatori.Intr-un interviu cu postul de radio public Deutschlandfunk, ministrul german al Sanatatii Jens Spahn a declarat ca verifica daca e posibila din punct de vedere juridic introducerea unor teste coronavirus obligatorii pentru cetatenii care se intorc in Germania din regiuni de risc.Acest articol a fost publicat si pe Deutsche Welle.ro