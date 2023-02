Angela Merkel, primul cancelar al Germaniei care viziteaza Angola

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a afirmat, miercuri, ca tara sa este gata sa ajute la antrenarea soldatilor angolezi pentru fortele internationale de mentinere a pacii.

Merkel a facut oferta in timpul primei vizite a unui cancelar german la Luanda, dupa cum precizeaza Associated Press.

Angola reprezinta cea de a doua etapa a turneului african al Angelei Merkel, aceasta tara devenind foarte atractiva pentru europeni datorita rezervelor de petrol si a cresterii economice de circa 8%.

In cele 24 de ore pe care le petrece in Angola, Angela Markel are prevazuta o intalnire cu presedintele Jose Eduardo dos Santos. De asemenea, cancelarul Germaniei urmeaza sa participe la un forum al firmelor germane si angoleze, in cadrul caruia se vor trasa directiile viitoarei cooperari economice.

In prezent, schimburile economice dintre cele doua state sunt inca modeste. Firmele germane nu au reusit inca sa patrunda in Angola. Marile contracte din constructii au fost obtinute de firme portugheze, braziliene sau chineze, iar licentele de exploatare petroliera au fost incredintate unor companii americane, franceze sau braziliene.

In materie de energie, Angela Merkel a pledat pentru un parteneriat care sa se desfasoare intr-un context politic stabil, care ar urma sa se articuleze in jurul livrarilor de gaz lichid angolez.

