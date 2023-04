Aparat de taxat pentru prostituate, intr-o parcare din Germania

Prostitutia este legalizata de mai multa vreme in Germania, persoanele care practica aceasta veche profesie fiind obligate sa aiba un loc slabil "de munca", respectiv intr-o casa cu profil specific.

In functie de venitul declarat, prostituatele platesc impozite si contributii, beneficiind de toate drepturile privind sanatatea sau pensionarea, ca pentru orice alta activitate.

Legea stipuleaza ca prostitutia itineranta, respectiv racolarea clientilor pe drumurile publice, se interzice.

Potrivit unei stiri Reuters, redata de Infoniac.ru, in orasul Bonn s-a initiat experimental si legalizarea prostitutiei itinerante, iar, in acest scop, au fost instalate case de marcat intr-o fosta parcare.

Aparatul este de tipul automatelor de cafea si, in schimbul sumei de 6 euro, emite un bon fiscal valabil de la orele 22:15 pana la orele 6:00 dimineata, cand se termina ziua de munca - mai exact, noaptea de munca. Se interzice categoric munca itineranta in afara programului.

Pentru buna regula, municipalitatea a instituit un corp de controlori care, aidoma celor din tramvaie, verifica biletul si, aplica amenzi in cazul in care persoana n-are bilet, sau biletul nu este valabil.

In acest caz, se aplica avertismente, amenzi, iar in caz de recidiva, se retrage definitiv dreptul de a mai exercita profesia.

Dar, atat timp cat biletul in cauza este valabil, el poate fi folosit la un numar nelimitat de intalniri. Municipalitatea nu percepe taxe in plus daca afacerea s-a dovedit prospera, dar nici nu restituie banii daca biletul a rams nefolosit. Nici abonamente nu se emit pentru cine conteaza pe un succes rasunator.

In orasul Bonn, sunt inregistrate 200 de prostituate cu acte in regula, iar activitatea lor este strict limitata la anumite zone ale orasului urmare a solicitarii unor ceateni.

Municipalitatea conteaza sa obtina, prin incasarea impozitului cu bon fiscal, un venit de 300.000 euro pe an. Destinatia sumei priveste scopuri umanitare si caritabile.