Opt tari europene au hotarat sa isi coordoneze campaniile de vaccinare anti-COVID

Aceste tari vor promova "coordonarea lansarii campaniilor de vaccinare" si vor face schimb rapid de informatii legate de modul in care vor proceda, arata comunicatul, care include si angajamente referitoare la domenii precum transparenta.Comunicatul, care a fost publicat de Italia, a mai fost semnat de ministrii Sanatatii din Germania, Franta, Belgia, Luxemburg, Olanda Spania si Elvetia Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a anuntat marti ca urmeaza sa se reuneasca pe 21 decembrie pentru a se pronunta cu privire la autorizarea vaccinului impotriva Covid-19 al aliantei americano-germane Pfizer/BioNTech, aprobat deja in mai multe tari.EMA si-a devansat cu o saptamana reuniunea prevazuta initial sa aiba loc la 29 decembrie.EMA a facut acest anunt in urma numeroaselor presiuni exercitate de catre state membre UE , mai ales de catre Germania, care doreste sa desfasoare rapid vaccinul in lupta impotriva noului coronavirus.Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , a declarat, in urma anuntului EMA, ca vaccinarea impotriva Covid-19 in UE ar putea fi lansata inainte de sfarsitul anului.