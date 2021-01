Primul mesaj al lui Armin Laschet, posibilul urmas al Angelei Merkel: Unitate in fata dusmanilor democratiei

"In special in zilele pe care le traim astazi in lume, expresia este mai actuala decat oricand", a spus Laschet, facand referire la versurile imnului national."Sa luptam impreuna pentru aceste principii impotriva tuturor celor care vor sa le puna in pericol", a adaugat el.Armin Laschet, care are 59 de ani si este premierul celui mai populat land german, Renania de nord - Westfalia, castiga prima conventie digitala a CDU din istorie si se inscrie astfel in cursa pentru obtinerea candidaturii la postul de cancelar al Germaniei.Desi in mod traditional liderul CDU este si candidatul comun al CDU si al aripii sale bavareze, (CSU, Uniunea Crestin Sociala) la postul de cancelar, iar Laschet, fiu de miner si apropiat de Angela Merkel , pare bine pozitionat sa-i succeada acesteia la sefia executivului federal, cursa pentru asigurarea acestei candidaturi nu va fi usoara, noteaza dpa.Doi alti posibili candidati s-au profilat pana acum, intre care Markus Soeder, liderul CSU si premierul Bavariei.O decizie privind candidatul comun la cancelarie al CDU-CSU este asteptata in martie, decizie ce ar putea fi determinanta pentru peisajul politic german si european, mai consemneaza dpa, amintind ca in Germania au loc in urmatoarele luni o serie de alegeri regionale, iar in septembrie un scrutin legislativ national care va stabili cine va fi succesorul lui Merkel.